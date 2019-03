Mc MARTIN, Thomas



À sa résidence de Stoneham, le 2 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Thomas Mc Martin, fils de feu dame Sarah-Ann Henry et de feu monsieur Henry-Georges Mc Martin. Il demeurait à Stoneham. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h et sera suivi d'une prière. Il laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère: feu Ida (Vernon Waters), Daisy (feu Joseph Grimard), Margaret (feu Réginald Robinson), Sarah, feu William (Faye Mc Martin), feu Emma, Alice, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement à sa nièce Mary Mc Martin pour les soins prodigués à son oncle durant les dix dernières années.