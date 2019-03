BOUDREAU, André



À Québec, le 4 mars 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur André Boudreau, fils de feu monsieur Cléophas Boudreau et de feu madame Jeanne Verreault. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Château Richer. Monsieur Boudreau laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Marie-Marthe (Roger Asselin), Carole (Marcel Ampleman), Denise, Jean (Viviane Deschênes) et France (Denis Savard); sa tante Madame Rita Boudreau (feu Edmond Maltais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 1525, ave Carling, bureau 110, Ottawa, Ontario, K1Z 8R9. https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don