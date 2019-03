10 voitures concepts qu’on aimerait voir sur nos routes

Servant de ligne directrice au design d’une marque, les véhicules concepts sont aussi un indice de ce que l’avenir nous réserve. Et certains d’entre eux font rêver.

À LIRE AUSSI: Audi e-tron quattro 2019 : au volant d'un prototype en Namibie

À LIRE AUSSI: La Honda Sports EV Concept sera dévoilée à Tokyo

Buick Enspire

Au Salon de l’auto de Beijing en 2018, Buick a lancé l’Enspire. Marque prospère sur le marché chinois, Buick innove en proposant un VUS entièrement électrique. Une autonomie de 595 kilomètres est annoncée. Le constructeur prévoit qu’il peut atteindre les 96 km/h en 4 secondes.

Lexus LC Convertible

À partir de l’élégant coupé LC, Lexus a développé un prototype d’une version décapotable. Ce véhicule a été présenté en primeur mondiale au plus récent Salon de l’auto de Detroit en janvier dernier. Il ne serait pas étonnant que ce modèle soit éventuellement mis en production.

Kia Imagine

Il y a quelques jours, Kia a levé le voile sur le concept Imagine dans le cadre du Salon de l’auto de Genève. Tout ce qu’on sait pour le moment, au sujet de cette voiture à quatre portes, c’est qu’elle est entièrement électrique. Le constructeur coréen n’a pas précisé l’autonomie. Son tableau de bord est composé de 21 écrans.

Infiniti Q

Au Salon de l’auto de Detroit en 2018, Infiniti y a présenté la Q. Animée par le moteur VC turbo à compression variable, cette berline intermédiaire a été dessinée par le Montréalais Karim Habib.

Hyundai Le Fil Rouge

L’année dernière au Salon de l’auto de Genève, Hyundai y a présenté Le Fil Rouge qui définit le style qui sera mis de l’avant à l’avenir. Le constructeur coréen affirmait à ce moment qu’il s’agissait d’une réinterprétation moderne du prototype de la Pony Coupé 1974.

Honda e Prototype

Voiture compacte et urbaine, la Honda e Prototype est entièrement électrique. On nous promet une autonomie de plus de 200 kilomètres. C’est au dernier salon de l’automobile de Genève que Honda l’a présentée pour la toute première fois. Des caméras remplacent les miroirs latéraux.

Porsche Mission E Cross Turismo

Un peu à l’image de la Subaru Outback, la Mission E Cross Turismo est une familiale surélevée à l’allure costaude. Sa motorisation entièrement électrique qui développe 600 chevaux-vapeur lui permet d’atteindre les 100 km/h en 3,5 secondes. Elle a été dévoilée il y a environ un an au Salon de l’auto de Genève.

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow

C’est durant la Car Week à Monterey que Mercedes-Benz a eu l’audace de présenter la EQ Silver Arrow. Bien que sa silhouette puisse paraître futuriste, elle s’inspire que la W125 de 1937. Contrairement à cette dernière qui était dotée d’un moteur à douze cylindres, la Vision EQ Silver Arrow est digne des temps modernes avec sa motorisation électrique. Celle-ci génère une puissance de 750 chevaux-vapeur.

Volkswagen Tarok

En 2018, à l’occasion du Salon de l’auto de São Paulo, Volkswagen a montré son Tarok. Petit pick-up à quatre portes, il est animé par un petit moteur de 1,4 L qui est combiné au système 4Motion. Il ne serait pas étonnant qu’il soit produit en série et qu’on puisse l’apercevoir sur les routes... du Brésil.

Subaru Viziv Tourer

À l’édition 2018 de Genève, Subaru a présenté sa Viziv Tourer. Dotée d’un moteur à plat qui a bâti l’image de la marque, elle est munie de la traction intégrale. Le prototype de la série Viziv a été dévoilé pour la première fois en 2013.