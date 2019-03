FILION, François



À son domicile, le 18 février 2019, à l'âge de 91 ans et 3 mois, nous a quittés monsieur François Filion. Il était l'époux en 1ères noces de feu dame Marie-Alice Côté en et en 2èmes noces de dame Lorraine Lavoie et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lavendredi le 15 mars de 19 h à 22 h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h 30. Monsieur François Filion laisse dans le deuil son épouse: Lorraine Lavoie; son fils et sa fille: Pierre, Carole (Martial Côté); ses petits-enfants: Marie-Pier, Karine, Marc-Olivier; ses arrière- petits-enfants: Lucas, Maxim, Jérémi, Isaac, Laura-Lee, Éden, Chelsea, Evan; ses frères et sa sœur: Léopold (Lorraine Tremblay), André (Éliette Tremblay), Ambroise f.m.s., Gisèle (Réal Dufour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Général, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la