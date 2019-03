DENIS, Thérèse Morel



Au CHSLD St-Anselme, le 2 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé madame Thérèse Morel, épouse de feu monsieur Diogène Denis, fille de feu dame Diana Martel et de feu monsieur Charles Morel. Elle demeurait à Saint-Anselme.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en Juin 2019 avec la famille pour un recueillement au cimetière Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Elle laisse dans le deuil sa fille Claire (Pierre Lachance) et son fils Jacques (Linda Bell); son frère Roland Morel (Normande Crépeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant du CHSLD de St-Anselme pour leur attention, leur dévouement et les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.