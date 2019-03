MARCOUX, Thérèse



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 7 mars 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Thérèse Marcoux, épouse de monsieur Majoric Pelletier. Elle était la fille de feu monsieur Roland Marcoux et de feu madame Yvonne Bélanger. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifMadame Marcoux laisse dans le deuil son époux monsieur Majoric Pelletier, ses enfants: Sonia et Martin (Cindy Routhier); ses petits-enfants: Kelly-Anne Pelletier, Émile Richard et Jasmine Pelletier; ses frères et sœurs: Hélene (Jean-Pierre Guy), Gaétan (feu Cécile Moisan), Lise (Rosaire Tanguay), Jeannine (Régis Voisine), Estelle, Germain (Suzanne Morissette), Alain, France et Jacqueline; ses belles-sœurs: Martine Pelletier (Mario Anctil), Henriette Gaudreault (feu Clovis Pelletier) et son beau-frère Raynald Thibeault (feu Anne-Marie Marcoux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Lionel (feu Micheline Grondin) et la belle-fille de feu Simone Pellerin et de feu Émile Pelletier. Remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation du cancer du sein, 686 Grande Allée E bureau 309, Québec, QC G1R 2K5 https://rubanrose.org/faire-un-don