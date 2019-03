LACHANCE, Roger



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Roger Lachance, survenu à Québec au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 2 mars 2019. Ce musicien bien connu de Québec était l'époux de feu Georgette Pihay, fils de feu Corinne Cloutier et de feu Gabriel Lachance. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h,Outre sa compagne Françoise Ledoux, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Marie-Michelle Bédard), Christian (Jocelyne Rochon), feu Jean-François et Charles Lachance; sa petite fille Stéphanie; son arrière-petite-fille Alysen; sa sœur Rachel (feu Paul Landry) et son frère Jacques Lachance (Yolande Lefrançois); la famille Ledoux; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés avant lui: Léo (feu Laura Jacques), Pauline (feu J. Thomas Payeur), Madeleine (feu Jean Létourneau), Jean-Guy (feu Edith Paquet) et Jeannine. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués.