COUTURE, Claude



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 2 mars 2019, est décédé à l'âge de 85 ans M. Claude Couture, époux de Mme Hélène Dumas, fils de feu Alfred Couture et de feu Adrienne Ouellet. Il a été, pendant 33 ans, pompier à la ville de Québec. Il demeurait au Manoir l'Ormière à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Louis Blouin), Benoît, Marie-Claude (Richard Boutet) et Julie (Éric Paquet); ses petits-enfants : Noémie Blouin (Guillaume Taillon), Étienne Boutet (Camille Pellerin), Justine et Laurence Paquet ainsi que son arrière-petite-fille Margaux B. Taillon. Il était le frère de feu Georgette (feu Camil Garneau), feu Julienne (feu Paul-Émile Vachon), feu Thérèse (feu Fernand Gingras), feu Jean-Paul (feu Jacqueline Blais, Colette Cantin), feu Fernande (feu Roland Boivin), feu Roger (feu Antoinette Arsenault), feu Madeleine (feu Robert Angers), feu Georges (feu Claire Kirouette), feu Denise (Fernando Lachance), feu André (Ghislaine Keable) et laisse dans le deuil sa sœur Pierrette (Roland Villeneuve). Il était le beau-frère de feu Jean- Jacques Dumas (Hélène Boulet), feu Robert (Raymonde Demers), feu Lorenzo (feu Denise Ménard), feu Mariette (feu Raynald Maranda), feu Clovis (Charlotte Jobin), feu André (Kathleen Molloy) et laisse dans le deuil Gisèle (Marcel Verret), Raymond (Marcelle Plante), Claire (Herman Fortin), Michel (Gisèle Genest) et Claude (Claire Gagné) ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents; ainsi que de nombreux amis dont Diane et Jacques, Jeannine et Claude, Florence, Lise et Gaston, Louise ainsi que Charlotte. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage et des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.