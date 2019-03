CHERCUITTE SIMARD, Simone



À la Maison Legault, le 25 février 2019, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Simone Chercuitte, épouse de feu Jean-Paul Simard. Elle était la fille de feu madame Paula Delisle et de feu monsieur Victor Chercuitte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Nancy Torossi), Johanne (Simon Gosselin), Carole, Marie (Marc Lautenbacher) et Lucie; ses petits- enfants: Vincent Qiang; Kira et Julian; Myriam et Véronique; ses frères et sœurs: feu Marcel (Thérèse Pépin) et feu Paul (Esther Pépin); son beau-frère André (Viola Giroux); ainsi que ses neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s, dont Nicole Taché et Camille Demers. Outre son époux, elle est allée rejoindre ses sœurs: Geneviève, Fernande, Marthe, Jacqueline et Madeleine et ses frères: Adrien, Maurice, Jacques et André. Remerciement au personnel de la Maison Legault pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Téléphone : 418 527-4294. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.