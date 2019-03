DROLET, Lionel



Au Centre d'hébergement Chauveau, le 14 février 2019, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédé monsieur Lionel Drolet, fils de feu madame Lucia Rhéaume et de feu monsieur Jean-Baptiste Drolet. Il demeurait à Loretteville.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Il laisse dans le deuil ses frères : feu Alexandre (Carmen Croteau), Réjean (Micheline Fradette), Denis (Louise Grenier); ses neveux et nièces : Stéphane (Marie-Laure Legendre), Marc (Isabelle Lortie), Donald, Sandra Bernard (Jonathan L'Heureux), ses oncles, tantes, cousins, cousines et son ami André Boivin (Céline Boutet). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Chauveau pour les bons soins prodigués et leur dévouement.