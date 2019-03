MOITOSO, Manuel



À son domicile, le 10 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Manuel Moitoso, époux de madame Maria Madalena Alves, fils de feu madame Analia Pacheco et de feu monsieur Manuel Moitoso. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Notre-Dame de Belmont à 15h. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Olimpia (Michel Grenier), son fils Manuel Jr; ses petits- enfants: Laura Maude, Jade et Axel; il laisse également dans le deuil son frère Jose; sa belle-sœur Theresa Sousa; son beau-frère Manuel Brum et de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.