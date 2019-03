GUILBAULT, Yvette Chevanel



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Yvette Chevanel, épouse de feu Lucien Guilbault, fille de feu madame Alice Guilbault et de feu monsieur Octave Chevanel. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auSelon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Jeannette Garneau (feu Lauréat Chevanel), Fernande Verret (feu Antonio Chevanel) et Claudette Rhéaume (feu Lionel Chevanel); de nombreux neveux et nièces ainsi que ses deux voisins attentionnés Micheline et Denis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Thérèse, Luc, Carmelle, Estelle, Blanche, Alicia, Colette , Gérard et Lucien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.