THIBAULT, Nicole



À la Maison Michel Sarrazin, le 7 mars 2019, est décédée à l'âge de 79 ans, madame Nicole Thibault. Elle était la fille de feu monsieur Robert Thibault et de feu dame Aline Delisle. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aule dimanche 17 mars 2019 de 13h à 15h, en présence des cendres. Elle laisse dans le deuil ses frères: Marc (Colette Jobin), Jacques (Micheline Gilbert), Hugues (Louise Cantin) et Luc; l'amie de son frère feu Serge: Jeannine Morasse ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères: Claude (Denise Patry), Michel (Yolande Burns) et Serge qui l'ont précédée. La famille aimerait remercier Marie-Josée Thibault pour son aide ainsi que le personnel de la Maison Michel Sarrasin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire.