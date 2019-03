RAYMOND, Gilles



C'est avec une grande tristesse que nous vous avisons du décès de monsieur Gilles Raymond, à l'I.U.C.P.Q., le 2 mars 2019, à l'âge de 74 ans. Il était l'époux de feu dame Liliane Bélanger et le père de feu Maxime, Marie-Christine et Marie- Josée. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14h à 16h.Il laisse dans le deuil, outre ses filles, ses gendres Nicolas et Philippe qu'il appréciait tant; ses petits-enfants adorés: Antoine, Juliette, Léanne, Mathis, Thomas et Lily-Rose; ses sœurs et beaux-frères qui pendant plus de 50 ans se sont accompagnés mutuellement: Nicole (Bernard), Suzanne (Roland) et Francine (Roger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à Michel et Lucie Cliche ainsi que sa grande amie Michelle Emond pour l'avoir si bien accompagné! Également, un merci spécial au personnel du 3e Notre Dame et du 5e PC de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. En guise de témoignage de sympathies, merci de ne pas envoyer de fleurs! Tous ceux qui ont connu notre père savent comment le cancer a durement touché notre famille en nous enlevant trop tôt notre frère, notre mère et maintenant notre père. En mémoire de sa vie et de l'amour que nous lui portions, merci de faire un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-683-8666 (www.cancer.ca). Nous savons qu'il en aurait été grandement reconnaissant. Un immense merci d'avance