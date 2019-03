GOUPIL, Anne-Marie Godin



À l'Hôpital St-Sacrement, le 4 mars 2019, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédée dame Anne-Marie Godin, épouse de monsieur Yvon Goupil. Elle était la fille de feu Emmannuel Godin et de feu Rose Lacasse. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera à laLe samedi 16 mars de 9 h à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères et sœurs Godin: feu Marguerite (feu Jos-Paul Lacasse), feu Thérèse (feu Adrien Fournier), feu Joseph (feu Marguerite-Marie Dupont), feu Marie-Marthe, feu Omer (Claudette Beaulieu), Céline (feu René Bussières), Alphonse (Estelle Laliberté), feu Julienne (feu Marcel Boutin), Jean-Pierre (Huguette Boutin), Paul-Yvan (Françoise Pelchat); ses beaux- frères et belles-sœurs Goupil: feu Jeannine, feu Clément, Suzanne (Alphonse Maheux), feu Gaston (feu Mirelle Coderre), Marcel (Nicole Drolet), Myrtha (René Renaud), feu Jacques (feu Rollande Jacques), Raynald (Lise Côté), Gilles (Gail Kelegher), feu Nicole, Thérèse (Richard Martel), feu Serge (Diane Gagnon), Sylvie (Marcel Ginchereau), Michel, Jean-Yves, Gaétane (feu Jacques Collin); sa filleule: Josée Boutin (Sylvain Page). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons Suggérés: Fondation du CHU de Québec www.fondationduchudequebec.org. La société de la recherche du cancer www.societederecherchesurlecancer.ca La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la