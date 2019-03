BOIES, Huguette



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 9 mars 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Huguette Boies, fille de feu dame Georgette Guénard et de feu monsieur Adrien Bois. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière paroissial de Saint-Émile, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère: Carolle (Ronald Poulin), Johanne (Viateur Leduc), Louise (Marc Moreau), Jacques (Manon Beauchamp); ses filleuls: Patrick Poulin et Karl Moreau, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucp.org, site Internet: https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.