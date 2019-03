BEAULIEU, Romain



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 20 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Romain Beaulieu, époux de dame Marie-Paule Drolet Beaulieu, fils de feu Omer Beaulieu et de feu Irène Morin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Paule Drolet Beaulieu, ses enfants: Josée (Patrick Bastien) et François (H'Bion Bkrong); ses petits-enfants: William Bastien, Philippe Bastien et Juliette Bastien. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Serge, feu Jean-Marie (Denise Poitras), Florent (Diane Perreault), Margaret (Jean-Marc Crête), Denis, Lily, Jules (Hélène Milliard), Martine (Serge Duval), Nelson (Pierrette Brassard), France, Pauline (Pierre Lavallée), Paulette (Denis Parent), Hervé (Nathalie Painchaud) et Ricky (Sylvain Martel); ses beaux-frères et belles-sœurs: Nicole Drolet et Denise Drolet (Guy Clavet) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc), H4P 1P7, Tél : 1-514-725-2653.