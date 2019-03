IMBEAULT, Françoise



À son domicile, le 10 mars, à l’âge de 81 ans et 1 mois, est décédée madame Françoise Imbeault, épouse de monsieur Lucien Lavoie, fille de feu monsieur Fidèle Imbeault et de feu madame Ida Gagné. Elle demeurait à St-Siméon. Elle a été confiée à laLes membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 13h à 14h. L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Imbeault laisse dans le deuil son époux: monsieur Lucien Lavoie; ses enfants: feu Noël, Denis (Sonia Asselin), Sylvain, Guylaine (Gervais Savard), Nicole (Claude Tremblay), Caroline (Stéphane Martin); ses petits-enfants: Mélissa, Marc-André, Simon-Pierre, Valérie, Joey, Scott et Bryan; ses arrière-petits-enfants: Benoit, Lyv, Ana, Maélie et Jeanne; sa sœur: Thérèse; ses beaux-frères et belles-soeurs: Rose-Yvonne (Jean-Marie Desbiens), Louisette (Philippe Maltais), Rosanne (Raynald Harvey); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Marguerite, Antoine, Pierre-Laurent et Jeannine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la