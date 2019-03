LONGCHAMP, Jean-Guy



À Québec, le 28 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Longchamp, fils de feu dame Jeanne-D'Arc Latulippe et feu dame Laurette Berger et de feu monsieur Alfred Longchamp. Il était l'époux de madame Gaétane Therrien. Il demeurait à St-Gabriel-de-Valcartier.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gaétane; ses enfants: Martin (Louise), Christian et Caroline (Raymond); ses petits-enfants: Pascale (Jean-Philippe), Joannie, Stella-Rose et Matilda; son arrière-petit-fils Matheo; ses frères et sœurs: Louisette (feu Marcel), Yvan (Denise), Marc-André, feu Diane (Rénald), Jacques Bigras (Yolande), Nicole Bigras et feu Francine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Raynald (Huguette), Ginette (Jean-Paul), Jean-Marc (Line), Lyne (Simon), Christian (Julie), Robert (Sandra) et Yolande (Réjean) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241 ou au www.lesdiabetiquesdequebec.org.