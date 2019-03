GAUTHIER, Paul



Au CHSLD Ste-Monique Inc., le 6 mars 2019, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est parti en vacances pour le Ciel, monsieur Paul Gauthier, époux de madame Jeanne d'Arc Boily, fils de feu madame Léonide Dumais et de feu monsieur Adrien Gauthier. Il demeurait à Québec dans le quartier Les Saules.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 15 mars 2019, de 19h à 22h, samedi 16 mars 2019, de 11h à 13h30.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Martin, feu Claude, Francine (Mario Létourneau), Nicolas, Daniel (Mélanie Rioux); ses petits-enfants: Marie-Pier (Paul-André Côté), Jean-Simon, Dominique (Jean-Pascal Valcourt), Joseph, Flavie; son arrière-petite-fille Léa; ses frères et sœurs: feu Jeannette (feu Germain Larouche), feu Héliodore (feu Reine-Aimée Laforge), feu Dolores (feu Fernand Tremblay), feu Martha (feu Roland Clermont), Huguette (feu Roland Néron), feu Raymonde, feu Jean-Marie (Réjeanne Fortin), Nicole (André Robichaud), feu Réjeanne (feu Marc Potvin), Madeleine (Florian Bouchard), Fabienne (Jacques Fortin), Hervé (Marjolaine Fortier), Violaine (feu Guy Furlotte), feu Asselin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boily: feu Lucien (feu Thérèse Tremblay), feu Laurent (feu Bertha Brideau), feu Henriette (feu Bertrand Gagné), Antonio (feu Jeannine Gilbert), feu Maurice (Anita Dupaul), Bernadette (feu Raymond Anctil), Raymonde (feu Rosaire Tremblay), Raymond (Huguette Gaudreault), Denise (Jean-Marc Bourassa), Cécile (Armand Gaudreault), Antonine (Pierre-Paul Simard), René (Christiane Leduc), Gina (Errold Guay); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Vincent Castonguay oncologue, la Dre Jacynthe Tassé, le personnel de l'Hôtel- Dieu de Québec, le Centre Champlain-Des Montagnes et le CHSLD Ste- Monique pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation Québécoise du Cancer,190 Rue Dorchester - bureau 50, Ville de Québec, QC G1K 5Y9, téléphone : (418) 657-5334, sans frais : 1 800 363-0063, télécopieur : 418 657-5921, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.