LANGLOIS, Antoinette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Antoinette Langlois, fille de feu Ulric Langlois et feu Angéda Duquet, elle demeurait à Lévis (secteur Breakeyville). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Yvon Asselin), feu André, Ginette (Jacques Dick), ses petits-enfants: Joey, Joannie (Eric Vallerand), Francis (Nadia Couturier), feu Steven, ses arrière-petits-enfants: Amy, Milan, Yan, Emrick, Noémie, Yannick; sa soeur Yolande (feu Armand Boutin) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux médecins ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'accompagnements, l'attention et les bons soins prodigués auprès de notre mère. La famille recevra les condoléances au complexede 11h30 à 15h30.