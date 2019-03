CÔTÉ, Annette La Haye



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, Québec, le 20 février 2019, à l'âge de 66 ans, entourée de son conjoint et de ses enfants, est décédée dame Annette Côté, épouse de monsieur Alain La Haye. Née à St-Luc, Dorchester, le 8 juin 1952, elle était la fille de feu dame Adrienne Rousseau et de feu monsieur Joseph Côté. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Alain, madame Côté laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France (Mathieu Vézina), Jean- Nicolas (Katia Fortin); ses petits-enfants: Florence, Jeanne et Isaac Vézina; ses trois neveux qui lui étaient chers comme des fils: Tony Gagné, Jérôme et Sébastien Côté; ses frères et sœurs: feu Yvon (Thérèse Roy), Laurette (Maurice Dulac), Denis (Murielle Dulac), Réjean (Lise Leblanc), Jean-Claude (Manon Massé), feu Jocelyne, Rose-Ange, Ovila (Guylaine Massé), Julien (Sylvie Vachon), Lilianne, Roger (Guylaine Thivierge), Manon (Simon Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Aline (feu Henri Kirouac), Lise (Gaétan Lefrançois), Pierre (Lorraine Létourneau), Claire (Benoît Gagnon) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du département BE-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, tout particulièrement Dre Viviane Bergeron et Dr Jean-François Larouche, ainsi que tout le personnel de l'aile des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg dont le Dre Maryse Archambault, pour leurs bons soins, leur grande empathie et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, Tél.: 1-888-939-3333, Site: www.cancer.ca. Les funérailles sont sous la direction de