MATHIEU, Yoland



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le dimanche 10 mars 2019, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur Yoland Mathieu (pharmacien), époux de feu Huguette Lachance et fils de feu Florian Mathieu et de feu Lédia (Lydia) Veilleux. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à laprès de l'aéroport, le dimanche 17 mars de 9h à 14h55.Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière Saint-Georges. Les arrangements funéraires ont été confiés àIl laisse dans le deuil ses 2 filles: Marie-Pier (Tim Tremblay) et Caroline (Richard Boudreault); ses petits-enfants: Maurane (Dave René), Ana Jade, Soliane et Liam-Xavier (son filleul); son arrière-petite-fille, Danaé. Il était le frère de feu Bertin, feu Alberte, feu Hélène et Carmen (feu Jean-Yves Rodrigue). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tous les intervenants pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.