MORIN, Marie-Paule Bellerive



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Paule Bellerive, épouse de feu monsieur Benoît Morin, fille de feu madame Angéline Leclerc et de feu monsieur Joseph Bellerive. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Les cendres seront déposées plus tard au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Denis Boivin), Simon (Janique Buote); ses petits-enfants: Jessica, Jonathan (Stéphanie Simoneau), David et Patrick, ses arrière- petits- enfants: Emy et Tom, sa sœur Jacqueline Bellerive ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un Merci tout spécial au personnel de la résidence Les Maronniers pour tous les bons soins qu'ils ont offerts à Marie-Paule.