LEGARE, Roger



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roger Légaré, époux de feu madame Denise Arteau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Ignace de Loyola. Monsieur Légaré laisse dans le deuil, son fils : Richard (Nancy Pouliot), sa petite-fille : Marjorie (Antoine Verret), ses belles-sœurs : Mme Yvette Lagrange (feu Yvon Légaré) et Mme Marguerite Caron (feu Jean-Charles Légaré), ses belles-sœurs : Mme Mariette Guérin (feu Réal Boutin), Mme Colette Guérin (feu Gérard Savard) Paulaine et Mme Monique Ménard (feu Noel Guérin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Fernande (feu André Lortie) ; le beau-frère de la famille Arteau feu : Jean-Louis (feu Huguette Roy), Jeannine (feu Paul Larochelle), Roger (feu Gisèle Marois), Jacques (feu Jacqueline Dufour) et Georgette. De la famille Guérin feu : Marcel (feu Armande Tailleur) et Denise (feu Bernard Martel). Remerciement spécial au personnel de la Résidence La Source pour le support et les bons soins reçus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 www.cancer.ca