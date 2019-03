PÉPIN, Guy



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 26 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Pépin, époux de madame Denise Simoneau, fils de feu madame Marie-Louise Fournier et de feu monsieur Maximilien Pépin. Monsieur Pépin était retraité du RTC. Originaire de Causapscal, il demeurait à Québec.Selon ses volontés il a été confié au crématorium.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles au printemps. Il laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée Denise, ses enfants Christian et Julie (Serge Kuntz); ses petits-enfants Jacinthe et Jérémie Picard; sa sœur Jacqueline (feu Fernand Latraverse); ses belles-sœurs de la famille Simoneau : Marie-Blanche (feu Léo Beaupré), Albertine (feu Léopold Sirois), feu Lucienne, Germaine (feu James Mc Grath), Marielle (Michel Baribeau), Thérèse Rousseau (feu Maurice), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294 site Web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.