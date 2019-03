BLACKBURN, Andrée



À l'Hôpital St-François-d'Assise de Québec, entouré de l'amour des siens, est décédée, Andrée Blackburn le 9 mars 2019, à l'âge de 75 ans et 9 mois. Elle était la fille de feu M. Maurice Blackburn et de feu Dame Cédée Côté. Elle fut à l'emploi de l'Hôpital de Chicoutimi comme chef de bureau à la Direction des Services Professionnels durant plusieurs années. Elle laisse dans le deuil ses fils adorés: Martin Blackburn et Denis Blackburn (Lidia Zampieri); ses petits- enfants: Alex-Sandrine et Vincent Zampieri-Blackburn; sa sœur Claire (Ralph Gauvin); ses frères: Jean-Pierre (Francine Beauregard), Richard, Bruno, Luc (Lucie Landry) et Marc ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 12h à 16h.Un merci particulier à Luc son frère et Lucie pour leur grande disponibilité pour elle ainsi qu'au personnel du 5e étage (Cardiologie) et au Dr Anthony Calabrino de l'Hôpital St-François-d'Assise pour leur humanisme et leurs bons soins prodigués à notre maman.