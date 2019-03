BÉLANGER, Germain



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 mars 2019, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Germain Bélanger époux de Madame Micheline Marois, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Outre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Mario Coulombe), Marie (André Chamberland), Mélanie (Sylvain Daigle) et Mélissa (Réal Bernier); sa fierté, ses petits-fils adorés: William et Justin Chamberland, Alexandre Daigle, Nayton et Lukas Bernier. Il était le fils de feu dame Marie Morin et de feu monsieur Gérard Bélanger; le frère et le beau-frère de: feu Dominique, feu Valère, Olivette (Maurice Giasson), feu Laurent (feu Céline Dion), Rollande (Jean-Claude Leblanc), Jean-Noël (feu Patricia Bernier), Hermel (Lise Campagna), Solange (feu Paul-Eugène Coulombe), feu Jean-Yves, feu Jean-Louis, Jeanne-Mance, Gaétan (Corinne Leblanc), Marjolaine (Laval Turgeon) et Louise (Raymond Guimont); de la famille Marois: Henri (Diane Mainville), Gemma (Roger Caron), Marlène (Gaston Mainville) et Jean (Nicole St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Geneviève Mainville, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés au Dr Lawrence Laliberté-Roy pour sa présence sécurisante, son temps et son écoute, au Dr Robert Labrie pour sa disponibilité, sa présence constante et fidèle, sa complicité, son soutien et sa bienveillance. Sincère merci également au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 22h, samedi jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.