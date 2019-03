BOURGAULT, Henrine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Henrine Bourgault, épouse de monsieur Raymond Breault, fille de feu Hilaire Bourgault et de feu Valéda Marcoux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond; ses enfants: Lynda, Micheline (Yves Magnan) et Gaétan (Manon Deslauriers); ses petits-enfants: Jonathan, Yan Erik, David, Sabrina, Amélie et Katherine; ses frères et sœurs: feu Léo-Pierre (feu Monique Falardeau), feu Renée (feu Fernand Giguère), feu Clermont (feu Marguerite Cantin), Ginette, André (Aline Sansfaçon); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Hervé (feu Isabelle Gigault), feu Jean-Marie, feu Marcel (feu Madeleine Turgeon), feu Gisèle (feu Rosaire Dionne), feu Jeannine (feu Jean-Marie Soulard), feu Jean-Paul (Ghislaine Lelièvre) et Denise ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Pavillon au Cœur du Bourg et de l'UTRF de Beaupré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.