LAROUCHE VAILLANCOURT

Marie-Anne



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 8 mars 2019, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Marie-Anne Larouche, fille de feu dame Eugénie Simard et de feu monsieur Ulysse Larouche. Elle demeurait à Québec depuis près de 3 ans, auparavant à St-Joachim de Montmorency.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Elle était l'épouse de feu monsieur Paul (Léopold) Vaillancourt. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raynald, Jean-Pierre, Gisèle (Jacques Légaré), Cécile (Richard Tremblay); son petit-fils François Tremblay Vaillancourt (Isabelle Gagnon), son frère Gaston Larouche (Amanda Paré), sa filleule Christiane Fortin, ses belles-soeurs: Gemma Lessard (feu Camile Vaillancourt) et Calista Boucher (son frère feu Joachim Larouche). Elle était aussi la soeur de feu Noëlla (feu Marcel Fortin) et de feu Raymond (feu Adrienne Côté). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier son médecin de famille le très attentionné Docteur Alain Lavoie, l'équipe de soins du CLSC Orléans ainsi que la Docteure Couture et les infirmières de l'Hôpital Saint-François d'Assise.