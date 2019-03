PLANTE, Georges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2019, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Georges Plante, époux de madame Céline Giroux, fils de feu Alfred Plante et de feu Félixia Bouffard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Johanne Lapointe), Guylaine (Richard Couture), feu Danielle et Stéphane (Sylvie Lafrance); ses petits-enfants: Cynthia, Mélanie (Éric Roberge) et leur mère Guylaine Bouchard, Keven, William, Sarah, Léa, Jacob, Eliot, Albert et Victor; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Dereck, Erika, Alexis et Meave. Il était le frère de Marie-Thérèse (feu Henri-Paul Talbot), feu Maurice (feu Thérèse Boivin), feu Simonne (feu Joseph Collin), feu Yvonne (feu Paul Labrecque), feu Marie-Anna (feu Marcel Laquerre), feu Wilfrid (feu Bernadette Cloutier), feu Paul-Émile, feu Amédée, feu Camille, feu Rose-Aimée (feu Joseph Labrecque) et de feu Réjeanne (feu Harry Noël); le beau-frère de la famille Giroux de feu Réjean (Gabrielle Ricard), feu Pierre-Émile (feu Lucette Gaudreau), Jeanne-Mance (René Lemieux), feu Denis (Hélène Chabot) et de feu Réjeanne (feu Philippe Breton). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs et du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié en oncologie (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.