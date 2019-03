LEBLANC, Denise



Au Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, le 1er mars 2019, à l'âge de 105 ans, est décédée dame Denise Leblanc, fille de feu dame Azeline Lizotte et de feu monsieur Barthélémy Leblanc. Elle demeurait à Sainte-Foy et elle était native de Sainte-Perpétue-de-l'Islet.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et ses sœurs de la famille Leblanc. Elle laisse dans le deuil la famille du Capitaine Émile Fournier de l'Islet-Sur-Mer où elle a vécu plus de quarante ans avec eux. Elle laisse également dans le deuil ses deux grandes amies : Simone et Lysianne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc), G1H 7J5 , Tél. : 418-627-1124. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.