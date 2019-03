GENEST, Laurette Vézina



À l'urgence du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 26 février 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Laurette Vézina, épouse de feu monsieur Henri Genest, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Vézina et de feu madame Alberta Paquin. Elle est née à l'Isle-aux-Grues et a demeuré à Saint-Casimir où elle a élevé sa famille. Depuis quelques années, elle demeurait au Centre d'hébergement Mirodor à Saint-Marc-des- Carrières. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,, sous la direction duMadame Vézina laisse dans le deuil, ses enfants: Claire (Normand Hardy), Marcel (Line Hudon), Jacynthe (Florian Denis), Marielle, Sylvie (Réjean Arsenault); ses petits-enfants: Émilie (Jean-François Bertrand), Véronique (Mathieu Blanchette), Valérie (François Dufour), Catherine (Martin Blais), Julien (Kathleen Jean), Manuelle (Daniel Lamontagne), Dany (Lorna Nicolas), Ludovic (Élyse Delisle-Frenette), Rodolphe (Cindy Bilodeau); ses arrière-petits-enfants: Édouard, Olivia, Alexis, Laurie, Clara, Zoé, Thierry, Victoria, Janne, Dany Junior et Dustin. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Feu Conrad (Marthe Pelletier), Rachel (Alban Perreault, feu Georges Vézina), feu Florian (Aline Alain), feu Jean-Yves (Marielle Nadeau), feu Sr Agathe, Marie-Reine, Réal (Lorraine Gauthier), Francine (André Genest), Bérangère (Rosaire Roy), André (Murielle Cantin); Feu Marie-Jeanne Genest (feu Jean-Baptiste Belzile, feu Michel Denis), feu Thérèse, feu Lucie (feu Zéphir Massicotte), feu Rose-Alma, feu Jean-Paul. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement Mirodor, des soins à domicile, de l'urgence du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca