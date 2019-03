CHABOT, Yvon



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 2 mars 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédé monsieur Yvon Chabot, fils de feu dame Marie Poiré et de feu monsieur Herménégilde Chabot. Il a rejoint son épouse dame Géralda Bélanger et son fils Gérald. Il demeurait à Lévis, autrefois de l'Isletville.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, feu Gérald et Alain (Julie Dumont); ses petits-enfants qu'il adorait : Mathieu Chabot-Dubé (Émilie T. Plouffe), Audrey Chabot et Gabrielle Chabot. Il était le frère de feu Charles-Henri (feu Anne-Marie Grenon), feu Georgette (feu Bertrand Houle), Jeannette, feu Egilde (Thérèse Rousseau), Louisa (Jean-Pierre Ruest), feu Jean-Guy (Cécile Valois), Sr. Patricia, Bibiane (René Payette), et Georges (Lise Gauthier); et le beau-frère de feu Uldéric Bélanger (Gertrude Grenon), feu Réal Bélanger (feu Juliette Grenon), feu Simone Bélanger (feu Nicolas Cipriano), Antoinette Bélanger (Gérald Lepage), Françoise Bélanger (Yvon Normandeau), feu Adrienne Bélanger (Donald Lachance), Charline Bélanger (Normand Lauzier) et Normand Bélanger (Nicole Arsenault). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués et l'attention apportée à notre père. Compensez l'envoi des fleurs par un don au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, 5445, Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9, tél.: 418 833-3414 ou au https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.