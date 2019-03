MASSE, Pierrette Ricard



À la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 8 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée dame Pierrette Ricard, épouse de feu monsieur Maurice Masse. Née à Ste-Flore en Mauricie le 14 juillet 1927, elle était la fille de feu madame Rosée-Anna Lesieur et de feu monsieur Nazaire Ricard.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12h à 15h.L'inhumation au lieu le lendemain en toute intimité au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (France Gosselin), Denis (Suzanne Poitras), Julie (Serge Gosselin), Doris (Michel Roy) et Caroline; ses petits-enfants: Dominique (François Bérubé), Gabriel (Marie-Pier Kirouac), Isabelle, Robert-Philippe (Natsu Fujita), Marie-Claude, Olivier, Alex et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Flore, Laurier, Clément et Dorothée; ses belles-sœurs: Janette, Georgette, Jeanne D'Arc et Eileen; son beau-frère Laval. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.