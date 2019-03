COUTURE, Gertrude



À la Résidence Notre-Dame de Fatima de Sainte-Agathe de Lotbinière, le 7 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gertrude Couture. Elle était l'épouse de défunt monsieur Arsène Labrecque et la fille de défunts monsieur Antonio Couture et de madame Alice Drapeau. Native de Saint-Bernard en Beauce, elle résidait à Sainte-Agathe depuis plusieurs années. La famille recevra vos condoléancesde 10h à 11h au sous-sol de lL'inhumation des cendres se tiendra au cimetière paroissial de Saint-Agapi au printemps prochain en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fernand (Ginette Langlois), feu Ghislaine (feu Clermont Charest), feu Florian, Diane (Marcel Rhéaume), Nicole (Richard Lambert), Brigitte (feu Réjean Gagné), Donald (Nicole Thibodeau), feu Mario, feu Gaétan, Lucien (Murielle Miville); ses petits-enfants: Nicolas, Dominic, Éric, Isabelle, André, Vincent, Pascal, Cindy, Serge, Rachel, feu Ghislain, Frédéric, Steeve, Cynthia et Jimmy et plusieurs arrière- petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil, les membres de la famille Labrecque ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s des deux familles. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation de l'Alzheimer. Des enveloppes seront disponibles lors des funérailles.