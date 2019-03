DIONNE, André



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 5 mars, est décédé Monsieur André Dionne, natif de Québec, époux de Claire Renauld. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Michelle (Denis Grondines), Monique (François Cardinal), Suzanne et Marie-Pier (Philippe Leclerc), ses petits-enfants Dominique, Ariane, Magalie, Frédéric, Claudia, Gabriel et Justine et leurs conjoint-e-s, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs Pierrette, Monique et Louise, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis. La famille vous accueillera audès 13h;Au lieu de fleurs, un don à l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec serait apprécié.