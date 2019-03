AUDET, Georgette Pineau



Au CHUL de Québec, le 6 mars 2019, est décédée madame Georgette Pineau, épouse du Dr Romuald Audet. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée et son fils Marc-André; son petit-fils Antoine Audet-Auger; sa sœur Berthe Pineau et son frère Jean-Robert Pineau; ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et plusieurs ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale samedi 16 mars 2019, de 19h à 21h30,, de 10h à 12h.L'inhumation du corps se fera au cimetière Mount-Hermon à une date ultérieure.