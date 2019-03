DUMAS, Hélène



À la Résidence Aviva, le 21 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Hélène Dumas, épouse en premières noces de feu monsieur Edouard Angers et en secondes noces de feu monsieur Stanley Roffe, fille de feu Virginie Labrecque et de feu Josaphat Dumas. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, une cérémonie commémorative privée sera célébrée ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucille, Louise et André Angers (Paule Paré); ses petits-enfants: Pierre-Luc (Émilie Blouin), feu Jean-Philippe, Arielle (Daniel Lesieur), Boris et Tobie; ses arrière-petits-enfants: Maïssane, Léo, Katy-Rose, Léa-Kim, Amélia, Mathieu et Noémie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, tél.: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.