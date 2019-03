BOUCHER, Colette Boulet



À la plus douce des mamans, à la grand-maman réconfortante et si accueillante qui demeurera dans nos coeurs à tout jamais.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Colette Boulet, épouse de feu monsieur Denis Boucher. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Hélène Malenfant), Denyse (feu Émilien Rouillard), Clément (Johanne Guay), Suzanne (Gilbert Leblanc) et Marie-Josée (Guy Montminy); ses petits-enfants: Marie-Ève et Jean-Denis Boucher, Steve, Dany, Dave et Mélanie Lamontagne, Marie-Pier et Louis-Frédérik Boucher, feu Mélissa et Sara-Maud Leblanc, Nicolas et Marie-Kim Vallières; ses 20 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu François (Monique Talbot), feu Bertrand (Célestine Thibault), feu Cécile (feu Proculus Morin), feu Paul, feu Léo (Noëlla Simard), feu Thérèse (feu Bertrand Collin), feu Jean-Guy (Pierrette Rochefort) et de feu Gilles (Irène Gaudreau); la belle-soeur de feu Evelyna Boucher (feu Antonio Côté), feu Yvonne Boucher (feu Armand Bélanger), feu Luc Boucher (feu Jeannette Auclair), feu Léo Boucher (feu Jeannette Fortin), feu Albert Boucher (feu Bernadette Fiset), feu Madeleine Boucher (feu Léandre Gaudreau), feu Solange Boucher (feu Robert Thibault) et de feu Clothilde Boucher. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Une grande reconnaissance à l'égard du Dr Serge Vincent pour son soutien constant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1 (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera aule vendredi 15 mars à compter de 10h.