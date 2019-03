DROUIN, Fernande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Fernande Drouin, à l'âge de 81 ans, survenu à son domicile, le 6 mars 2019. Elle était la fille de feu madame Juliette Bélanger et de feu monsieur Joseph-Léon Drouin. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 11h,Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle; sa petite-fille adorée Catherine; son frère et ses sœurs: feu Fernand (feu Gisèle Gouge), Claudette (feu Conrad Bisson), Denise (Gilles Goulet) et Nicole; son neveu Yves (Nancy Lefrançois) et sa nièce Johanne (Linda Després); son petit-neveu Steeven (Karolann Verreault); son ex-conjoint, monsieur Michel Bédard, et sa famille; ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont ses amies de longue date Sylvie Bourdeau, Carole Tremblay et Doris Laflamme.