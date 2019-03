VÉZINA, Doris Normand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Doris Normand, épouse de feu M. Dominique Vézina. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Denis Morin) et Luc (Marlène Brière); ses petits-enfants: Dave et Kaven (Danika Simard); ses arrière-petits-enfants: Anthony, Yohan et Alyson; sa sœur et ses belles-sœurs: Bernadette (feu Gilbert Gagnon), Rachelle Gagnon (feu Marc Normand) et Pauline Lapointe (feu Jacques Normand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Réjeanne Huot (feu Louis Vézina), Raymond (feu Jacqueline Ferland), Denise Ferland (feu Azarie Vézina) et Madeleine (Bernard Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu: Thérèse (feu Henri Rouleau), Camille (feu Raynald Bouffard) et Constance (feu Fabien Toulouse) ainsi que la belle-sœur de feu: Joseph (feu Rose-Hélène Létourneau), Fernande (feu Robert Bouchard), Jeanne D'Arc (feu Philippe Goulet), Lionel (feu Marie-Blanche Vaillancourt), Marguerite (feu Gérard Chabot), Henri (feu Yvette Tailleur) et Mariette (feu Guy Thibault). La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que ceux de la résidence Mont Champagnat pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 310-5160 boul. Décarie, Montréal, QC H3X 2H9 1 800 361-7494 | www.rein.ca