SIMARD GUAY, Antonin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Antonin Simard, époux de madame Jeannine Simard, fils de feu Hénédine Létourneau et de feu Arthur Guay, fils adoptif de feu madame Rosa Paré et de feu monsieur Joseph-Louis Simard. Natif de Château-Richer, il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille France; ses petits-enfants: Justin et Mathieu Leblond; ses frères: feu Paul-Henri Guay (feu Juliette Cloutier), Jean-Marie Guay (feu Dorothée Von Chesteing), feu Marius Guay (Mariange Bisson), feu Clément Guay(feu Carmen Morel) et feu Gaston Guay ( feu Thérèse Asselin); ses sœurs: feu Pauline Guay (Thomas Simard) et feu Cécile Guay (Armand Thérien); son beau-frère feu Roger (Céline Paré) et ses belles-sœurs: Georgette (feu Denis Laberge) et Aline; toute sa famille adoptive les Simard, ses filleuls: Marc Guay, Louise Mercier et Mario Simard; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Il est aussi allé rejoindre ses frères et sœurs de sa famille adoptive: Benoît, Charles-Eugène, Angéline, Irène et Béatrice Simard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.