GOSSELIN, Jacques



C'est avec un immense chagrin que nous vous faisons part du décès de notre père Jacques Gosselin, survenu à sa résidence, le 2 mars 2019. Il était le fils de feu Bernadette Soucy et de feu René Gosselin. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, en laPour accéder au stationnement du Montmartre canadien, veuillez emprunter la rue Maire-Beaulieu à partir du chemin St-Louis. La chapelle se trouve au fond du stationnement, dans un édifice séparé du bâtiment principal. Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Marie- Josée Bouchard) et sa fille Chantal (Alain Brochu); ses petits-enfants: Koralie, Mélina, Pierre-Oliver et Mégan; ses frères et ses sœurs: Pierre (Carole), Micheline (Jean-Claude), Jean (Johanne) et Ginette (feu Gaston); la mère de ses enfants, Gaetane Gagné (Jacques Donfut), et la famille Gagné; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont Robert (Bob) Coulombe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 240 chemin Sainte-Foy, bureau 110, Québec (QC) G1R 1T3, téléphone : 418 614-9453. https://fondationcapdiamant.com/activites-de-levee-de-fonds-2/faire-un-don/