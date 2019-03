GOSSELIN, Dr Gustave



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès du Dr Gustave Gosselin, survenu à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mars 2019. Il demeurait à la Résidence Ékla à Québec (autrefois de Beauport). Tous se rappelleront d'un médecin dévoué et passionné pour sa profession, qu'il a exercé pendant plus de 50 ans. Il était le fils de feu monsieur Stanislas Gosselin et de feu dame Olivine Larose.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil madame Johanne Tousignant, sa compagne et épouse des 45 dernières années; ses enfants: Chantal et Martin (Lucie Brassard). L'a précédé, son fils Denis, décédé accidentellement le 18 janvier 2019 (Suzanne Tremblay) ils sont les enfants de madame Gilberte Valin. Il laisse également dans le deuil, le fils de son épouse, Steven Fortier (Stéphanie Girard); ses petits-enfants: Christopher, Alexandra, Juliette, Charles, Sofia, Ève-Gabrielle et Charlie-Rose. Il était le frère de André (Danielle Elief), Nicole, feu Léonard, feu Florian, feu Fernande et feu Roger. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-famille: Jean-Marc Tousignant (Thérèse Brouillette) et Ginette Tousignant (Fernand Duclos), ses confrères et ses ami(e)s, entre autres ceux du golf Royal Québec et de la Résidence Ékla, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier tout le personnel de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec) 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, tel.: 418 683 1449.