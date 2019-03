GAUVIN, Carmen



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale, le 4 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Carmen Gauvin, fille de feu monsieur Hubert Gauvin et de feu dame Yvonne Matte. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses filles: Lynda Arseneault, Lise Arsenault-Zaczek (Ted Zaczek) et Diane Gauvin; ses petits-enfants: Annye Arseneault (Dany Lemelin), Cynthia Glazier (Dave Dupont) et Justin Arsenault (Pamélie Hannis); ses arrière-petits- enfants: Mélina Faucher et Léo Thibault; son frère et ses sœurs: René Gauvin (Ghyslaine Dubé), Sœur Yolande Gauvin et Denise Gauvin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, plus particulièrement aux Dre Catherine Gagnon, Dre France Valérie Roy ainsi que la stagiaire Anne Sansregrets. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des Amis de Jeffery Hale, 2109-1270, ch. Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4 tél. : 418 684-2260, plus précisément à l'Unité des soins palliatifs.