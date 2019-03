BUREAU, Yolande



À l'Unité de soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement, le 7 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Yolande Bureau qui est allée rejoindre ses parents Arthur Bureau et Flore Plamondon, ainsi que sa sœur Ghislaine (feu Jacques Bourré).Les membres de la famille recevront les condoléances, à compter de 13hLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Florence (feu René Macdonald), Huguette (Paul Vézina), Yvon (Lucille Lafond), Francine (Michel Coulombe), Daniel (Lise Bélanger) et Guy (Nicole Gauvin); ses filleules: Catherine Vézina et Marie-Michèle Coulombe; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Yolande était une personne exceptionnelle qui a réussi sa vie malgré une maladie invalidante dont elle a su s'accommoder. Sa famille et ses nombreux ami(e)s se rappelleront sa force de caractère, sa générosité, sa fidélité en amitié et son sens de l'humour. Elle demeurera pour tous et toutes un exemple de résilience hors du commun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Élan en soutien aux enfants ayant une déficience physique et sensorielle, 2975, chemin Saint-Louis, local B-110, Québec Qc G1W 1P9 Téléphone: 418 529-9141, poste 4366, Télécopieur: 418 266-5751 Courriel: fondationelan.irdpq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca Des formulaires seront disponibles à l'église.