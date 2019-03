TESSIER, Marie-Claire



À l'hôpital St-Sacrement, le 26 février 2019, à l'âge de 96 ans et 1 mois, est décédée madame Marie-Claire Tessier, fille de feu madame Alice Cantin et de feu monsieur Adélard Tessier. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Chantal Laplante) et Louise (Charlyn Hamel); ses petits-enfants: Mathieu (Sarah Hallé-Bédard), Nicolas (Vicky Réhel-Cahill), Émilie et Charlotte; ses arrière-petits-enfants: Alex et Laurence; sa belle-soeur Denise (feu Narcisse Tessier); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par offrandes de messes directement à l'église St-Marthyrs-Canadiens.