BOUCHARD, Solange



À la maison de soins palliatifs, au Jardin de mes Anges - Soli-Can à Alma, le 21 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Solange Bouchard, conjointe de monsieur Louis Jobin, fille de feu monsieur Paul-Emile Bouchard et de feu dame Florence Moisan. Elle a longtemps demeuré à Saint-Léonard-de-Portneuf et à Alma. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 12 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son conjoint Louis, Solange laisse dans le deuil ses fils: Steve Paré (Mélanie Deslauriers) et Samuel Paré (Karine Tourigny); ses petits-enfants: Elise, Juliane, Florence, Béatrice, Gabriel, Emile et Albert; ses frères et sœurs: Jacqueline (Gérard Déry), feu Lise (Harris Jobin), Pierrette (André Cayer), Reine (feu Jean-Guy Naud), Ghislaine (feu Yvon Paquet), Francine (feu Alban Robitaille), Henriette (Réal Readman), Jacquelin (Guylaine Crête) et Guy (Guylaine Rochette); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Jobin: Johanne (Daniel Champagne), Jacques (Marlène Langlois) et Manon (Alain Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de Soli-Can pour leur dévouement et les bons soins prodigués.