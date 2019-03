LABRIE, Jeanne D'Arc



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 19 février 2019, à l'âge de 103 ans et 1 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Labrie, épouse de feu monsieur Philippe Laflamme. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle était la fille de feu Henri Labrie et de feu Alphonsine Carrier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Aline (feu Paul-Yvon Tremblay), feu Jean-Yves, Lorraine (Marcel Labrie), feu Claudette (Gilles Labrie), Pierre-André (Hélène Carrier) et Marie-France (Jacquelin Gilbert); ses 15 petits-enfants, 29 arrière-petits-enfants et 5 arrière- arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Gabrielle (feu Léo Carrier), feu Marie-Paule (feu Louis Carrier), feu Léandre (Noëlla Duclos), Thérèse (feu René Hallé), Jean-Marc (Murielle Dumas), Céline (feu Philippe Carrier), Pierrette (feu Victor Morin) et Francine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laflamme; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 5ème étage au Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation. La famille vous accueillera aule vendredi 15 mars de 19h à 21h et le samedi 16 mars à compter de 8h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Pintendre.